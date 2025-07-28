Тиждень ретрограду та королівських градусів Місяця: що обіцяє гороскоп і як не схибити

Меркурій у руйнівному градусі, Місяць без курсу, стресові аспекти Сонця та потужна дія королівських градусів - новий тиждень стане періодом внутрішніх трансформацій і несподіваних поворотів. Але навіть на тлі всіх цих подій можна спіймати хвилю удачі, якщо розуміти, на коли планувати важливі справи.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє гороскоп на увесь тиждень і які дні будуть найвдалішими.

28 липня

Астролог радить утриматися від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Також варто пам'ятати, що Меркурій буде ретроградним до 11 серпня. Тому протягом усього цього часу варто відмовитися від нових проектів, а зосередитися на тому, що ви вже робили раніше.

"День обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та знань. Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання. Сприятливий період для педагогів, секретарів, обслуговуючого персоналу, видавців, торговельних представників компаній, фармацевтів та аптекарів, мандрівників, вчених-дослідників", - розповіла Соловйова.

З 09:03, 28 липня, до 24:00, 29 липня Марс буде знаходитися у королівському градусі Діви. Основні характеристики такого градусу в цьому знаку: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - радить експерт.

29 липня

Цього дня загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих.

Добре наводити лад вдома, приймати гостей. Приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями. Не варто голодувати та палити.

"Не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - попередила Соловйова.

29 липня Сонце буде знаходитись у королівському градусі Лева. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті.

Основні характеристики цього градусу у Леві️:

мудрість

винятковість

мужність

гуманність

фізична та моральна сила.

30 липня

Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Дуже легко можна застудитися.

"Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим. Слова набувають найвищої сили та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Утіляться у життя усі добрі побажання", - розповіла астролог.

З 18:46, 30 липня, до 03:00, 1 серпня Меркурій буде у руйнівному градусі Лева️.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу", - пояснила експерт.

"Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - також розповіла вона.

Окрім цього, 30 липня Місяць з 07:01 до 24:00 буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

31 липня

"Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. Дотримуйтесь дієти, можливі голодування та очищення організму. Бажано захищатись і звільнятись від пристрітів", - радить астролог.

Також не варто забувати, що Меркурій досі буде у руйнівному градусі Лева️.

Окрім цього, 31 липня Місяць з 00:00 до 20:25 буде без курсу. І, як відомо, це прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

"Вважається, що коли Місяць перебуває у стані "без курсу", звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів", - нагадала Соловйова.

1 серпня

Астролог попередила, що після 14:18 почнеться стресовий період. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею.

З 02:27, 1 серпня, до 03:31, 2 серпня, Сонце буде у руйнівному градусі Лева️.

"Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її. Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - пояснила Соловйова.

2 серпня

До 15:30 триватиме несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Можливі страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам.

"Після 15:30 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення стосунків у родині, благоустрій житла. Сприятливий час для вирішення конфліктів та завершення судових розглядів. Підвищується рівень жіночої інтуїції. Не можна сперечатися з жінками - це порушить космічні закони", - розповіла Соловйова.

2-го серпня, з 08:49 до 10:51, Місяць буде у руйнівному градусі Скорпіону. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

"Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками. Високорозвиненим особистостям він надає можливість стати геніальними психологами, здатність налаштуватися на джерела вищої мудрості, вчитися від найвищого інтелекту", - зазначила астролог.

3 серпня

"До 16:43 за київським часом життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Після 16:43 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень, почнеться один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються сили", - попередила експерт.

Рекомендується дотримуватись дисципліни, повертати борги, наводити лад у справах, прибирати вдома.

З 22:57, 3 серпня, до 14:23, 5 серпня, Меркурій буде знаходитись у королівському градусі Лева. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті.

"Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням", - нагадала астролог.