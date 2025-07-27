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Календар городника на серпень: коли займатися рослинами, а коли варто відпочити

Неділя 27 липня 2025 18:00
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Календар городника на серпень: коли займатися рослинами, а коли варто відпочити Місячний календар городника на серпень 2025 (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У серпні городникам ще є чим зайнятися. Після основного збору врожаю в кінці липня настає період, коли можна висівати культури другої хвилі. Але не кожен день для цього підходить. Астрологи радять орієнтуватися на місячний посівний календар - у ньому вказано, коли рослини отримують максимальний поштовх до росту, а коли краще взагалі нічого не чіпати.

Коли у серпні можна займатися рослинами, а коли варто взяти собі вихідний, розповідає РБК-Україна.

Коли Місяць сприятливий для роботи на городі

Сприятливі дні для посіву і пересаджування в серпні 2025:

1, 2 серпня - добре сіяти зелень, редис, салати, капусту на осінній збір.

5-7 серпня - ідеальні дні для пересаджування ягідних кущів та саджанців.

10, 11 серпня - посів коренеплодів, особливо дайкону, редьки, буряку.

14-16 серпня - оновлення грядок салатів і шпинату.

21-23 серпня - сприятливі дні для посіву сидератів, шпинату, кропу.

27, 28 серпня - добрий час для пересадки багаторічників та обробки ґрунту.

Ці дні припадають на період зростаючого Місяця або сприятливі знаки зодіаку (Рак, Телець, Риби), які дають рослинам силу і прискорюють укорінення.

Дні, коли краще збирати врожай

Найкращий час для збирання врожаю - у період спадаючого Місяця:

8-9 серпня - час для збирання цибулі, часнику, кабачків.

17-20 серпня - можна копати картоплю, збирати моркву, буряк.

24-26 серпня - добрі дні для збирання яблук, слив, груш.

29-31 серпня - завершення збору теплолюбних культур.

У ці дні поживні речовини концентруються у плодах, а не йдуть у листя.

Несприятливі дні: коли краще не сіяти та не пересаджувати

У серпні 2025 варто утриматися від будь-яких робіт із рослинами у дні молодика та повного місяця:

4 серпня - повний місяць у Водолії

19 серпня - молодик у Леві

Також небажано працювати на городі за день до і після цих фаз - тобто 3, 5, 18 та 20 серпня.

У ці періоди рослини уразливі, погано приживаються, часто хворіють і гірше розвиваються.

Що сіяти в серпні: актуальні культури

У серпні можна сміливо висівати такі культури:

Редис, дайкон, чорна редька - встигають дати врожай до перших заморозків.

Капуста (пекинська, кольрабі, броколі) - для осіннього збору.

Салати, рукола, шпинат, щавель - друга хвиля зеленої грядки.

Кріп, петрушка - швидко ростуть, добре переносять коротший день.

Сидерати (гірчиця, фацелія, вика) - покращують структуру ґрунту й захищають від бур’янів.

Поради досвідчених городників

  • Не чекай повного місяця чи молодика - у ці дні рослини слабшають.
  • Пересадку кущів краще планувати на зростаючий Місяць до повного місяця.
  • Сидерати висівай одразу після збору врожаю - ґрунт не повинен залишатися пустим.
  • У серпні варто обрізати ягідники, обробити дерева проти шкідників і внести фосфорні добрива.
  • Не забувай про нічну вологу - рослини в серпні потребують поливу рано-вранці або ввечері.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: GardenersWorld.com, Місячний календар, журнал "Порадниця".

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