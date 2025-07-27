Календарь огородника на август: когда заниматься растениями, а когда стоит отдохнуть
В августе огородникам еще есть чем заняться. После основного сбора урожая в конце июля наступает период, когда можно высевать культуры второй волны. Но не каждый день для этого подходит. Астрологи советуют ориентироваться на лунный посевной календарь - в нем указано, когда растения получают максимальный толчок к росту, а когда лучше вообще ничего не трогать.
Когда в августе можно заниматься растениями, а когда стоит взять себе выходной, рассказывает РБК-Украина.
Когда Луна благоприятна для работы на огороде
Благоприятные дни для посева и пересаживания в августе 2025:
1, 2 августа - хорошо сеять зелень, редис, салаты, капусту на осенний сбор.
5-7 августа - идеальные дни для пересаживания ягодных кустов и саженцев.
10, 11 августа - посев корнеплодов, особенно дайкона, редьки, свеклы.
14-16 августа - обновление грядок салатов и шпината.
21-23 августа - благоприятные дни для посева сидератов, шпината, укропа.
27, 28 августа - хорошее время для пересадки многолетников и обработки почвы.
Эти дни приходятся на период растущей Луны или благоприятные знаки зодиака (Рак, Телец, Рыбы), которые дают растениям силу и ускоряют укоренение.
Дни, когда лучше собирать урожай
Лучшее время для уборки урожая - в период убывающей Луны:
8-9 августа - время для уборки лука, чеснока, кабачков.
17-20 августа - можно копать картофель, собирать морковь, свеклу.
24-26 августа - хорошие дни для сбора яблок, слив, груш.
29-31 августа - завершение сбора теплолюбивых культур.
В эти дни питательные вещества концентрируются в плодах, а не уходят в листья.
Неблагоприятные дни: когда лучше не сеять и не пересаживать
В августе 2025 стоит воздержаться от любых работ с растениями в дни новолуния и полнолуния:
4 августа - полнолуние в Водолее
19 августа - новолуние во Льве
Также нежелательно работать на огороде за день до и после этих фаз - то есть 3, 5, 18 и 20 августа.
В эти периоды растения уязвимы, плохо приживаются, часто болеют и хуже развиваются.
Что сеять в августе: актуальные культуры
В августе можно смело высевать такие культуры:
Редис, дайкон, черная редька - успевают дать урожай до первых заморозков.
Капуста (пекинская, кольраби, брокколи) - для осеннего сбора.
Салаты, руккола, шпинат, щавель - вторая волна зеленой грядки.
Укроп, петрушка - быстро растут, хорошо переносят более короткий день.
Сидераты (горчица, фацелия, вика) - улучшают структуру почвы и защищают от сорняков.
Советы опытных огородников
- Не жди полнолуния или новолуния - в эти дни растения ослабевают.
- Пересадку кустов лучше планировать на растущую Луну до полнолуния.
- Сидераты высевай сразу после сбора урожая - почва не должна оставаться пустой.
- В августе стоит обрезать ягодники, обработать деревья против вредителей и внести фосфорные удобрения.
- Не забывай о ночной влаге - растения в августе нуждаются в поливе рано утром или вечером.
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При написании материала были использованы источники: GardenersWorld.com, Лунный календарь, журнал "Порадниця".