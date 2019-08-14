Кабмин решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию

Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины и создать Государственную природоохранную службу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, в структуре новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Юго-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного). В то же время предусмотрена и полная ликвидация 23 территориальных подразделений Государственной экологической инспекции.

menr.gov.ua

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что профильное министерство на протяжении последних лет нарабатывало нормативно-правовую базу для создания новой системы противодействия экологическим правонарушением и мониторинга состояния окружающей природной среды.

Он также отметил, что в 2017 году правительство одобрило разработанную Минприроды Концепцию реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. В 2018 году был разработан и передан в парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он до сих пор не рассматривался.

Как сообщало РБК-Украина, в Офисе президента планируют сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств. Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, также планируется сократить количество вице-премьеров "без портфелей", которые не возглавляют министерства.

Напомним, последняя существенная реформа системы министерств и ведомств в Украине состоялась в 2010-2011 годах (так называемая "административная реформа"). Тогда были реорганизованы десятки министерств. На основе государственных комитетов были созданы государственные службы и государственные агентства, которые формально подчинены министерствам.