Уряд вирішив ліквідувати Державну екологічну інспекцію

Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України і створити Державну природоохоронну службу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з повідомленням, загалом структурою новою Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного). У той же час передбачена та повна ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ.

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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що профільне міністерство протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення нової системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища.

Він також зазначив, що у 2017 році уряд схвалив розроблену Мінприроди Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. У 2018 році було розроблено і передано до парламенту законопроект про Державну природоохоронну службу, проте він досі не розглядався.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента планують скоротити кількість міністерств та центральних органів виконавчої влади, які перебувають у сфері впливу міністерств. Як заявив заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка, також планується скоротити кількість віце-прем'єрів "без портфелів", які не очолюють міністерства.

Нагадаємо, остання суттєва реформа системи міністерств і відомств в Україні відбулася в 2010-2011 роках (так звана "адміністративна реформа"). Тоді були реорганізовані десятки міністерств. На основі державних комітетів були створені державні служби та державні агентства, які формально підпорядковані міністерствам.