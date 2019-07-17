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В Офисе президента анонсировали сокращение министерств и ведомств

Новости » Политика    17.07.2019 - 13:32
В Офисе президента анонсировали сокращение министерств и ведомств
Фото: президент Украины (РБК-Украина)

У Зеленского хотят провести еще одну административную реформу

В Офисе президента планируют сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка заявил, что также планируется сократить количество вице-премьеров  "без портфелей", которые не возглавляют министерства.

"Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств", - заявил Рябошапка.

Напомним, последняя существенная реформа системы министерств и ведомств в Украине произошла в 2010-2011 годах (так называемая "административная реформа"). Тогда были реорганизованы десятки министерств. На основе государственных комитетов были созданы государственные службы и государственные агентства, которые формально подчинены министерствам. Реформа проходила на основе указа президента Виктора Януковича после возвращения норм Конституции в редакции 1996 года, которая позволяла президенту создавать государственные органы власти.

Как сообщало РБК-Украина, 14 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ. Причиной стало то, что комиссию в 2014 году образовал президент Украины Петр Порошенко, на что он не имел полномочий. При создании этого органа президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия главы государства исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает право президента создавать такие органы.

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Новости Украины министерствореформыВладимир Зеленский
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