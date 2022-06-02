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Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень

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Україна, Четвер 02 червня 2022 14:56
Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: у НБУ назвали суму за червень Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна поки що отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба у 5 млрд доларів. Але вже найближчим часом обсяги зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"За наявною інформацією, в червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, дійсно, поки що ті суми допомоги, які отримує Україна, є меншими за розраховану потребу 5 млрд доларів.

"Віримо, що найближчим часом обсяги зовнішньої допомоги зростуть", - додав Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз - 9 млрд євро.

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