UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи

Фото: педагогические работники имеют право на материальную помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения составляет 24 календарных дня. Они имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда).

Продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников

Как отмечается в разъяснении, в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об отпусках" педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 № 346.

В соответствии с порядком педагогическим работникам учреждений образования и учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений ежегодный основной отпуск полной продолжительности в первый и последующие годы предоставляется в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

График предоставления отпусков педагогическим работникам составляется с учетом возможности проведения регулярных консультаций для учащихся, сдача экзаменов которыми перенесена на осень.

По желанию педагогических работников часть ежегодного основного отпуска заменяется денежной компенсацией при возможности обеспечения их в соответствующий период работой.

При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска не должна быть меньше 24 календарных дня.

"Таким образом, поскольку в соответствии со статьей 12 законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня, остаток основного ежегодного отпуска может быть заменен денежной компенсацией, в том числе при увольнении, или он может быть предоставлен в другой каникулярный период", - говорится в разъяснении.

Размер материальной помощи

Как отметили в ведомстве, педагогические работники имеют право на материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска во время действия военного положения.

Статьей 57 Закона Украины "Об образовании" предусмотрено, что государство обеспечивает педагогическим и научно-педагогическим работникам, в частности, выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска.

"Действующее законодательство не предусматривает отмену указанной нормы во время военного положения", - говорится в разъяснении.

Напомним, закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", вступил в силу 24 марта и будет действовать в течение военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
учительницаЗарплата в Украине