В Украине на время войны изменили трудовое законодательство: основные нормы

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который дополняет действующее законодательство новыми нормами. Закон вступил в силу 24 марта и будет действовать во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, основные нововведения следующие:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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