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Яка відпустка у педагогічних працівників під час воєнного стану та сума матеріальної допомоги

Фото: педагогічні працівники мають право на матеріальну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тривалість відпустки педагогічних працівників під час дії воєнного стану становить 24 календарні дні. Вони мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної служби України з питань праці (Держпраці).

Тривалість щорічної відпустки педагогічних працівників

Як зазначається в роз'ясненні, відповідно до статті 6 закону України "Про відпустки" педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 14.04.1997 № 346.

Відповідно до Порядку педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

За бажанням педагогічних працівників частина щорічної основної відпустки замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою.

При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

"Таким чином, оскільки відповідно до статті 12 законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні, залишок основної щорічної відпустки може бути замінено грошовою компенсацією, в тому числі при звільненні, або він може бути наданий в інший канікулярний період", - йдеться в роз'ясненні.

Розмір матеріальної допомоги

Як зазначили у відомстві, педагогічні працівники мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки під час дії воєнного стану.

Статтею 57 закону України "Про освіту" передбачено, що держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам, зокрема, виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

"Чинне законодавство не передбачає скасування зазначеної норми під час воєнного стану", - йдеться в роз'ясненні.

Нагадаємо, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", набув чинності 24 березня та діятиме протягом воєнного стану.

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