Какой будет погода в Украине в последний месяц зимы: прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны - в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на высокогорье Карпат 6 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-39 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 градусов тепла, в южной части, в Винницкой и Прикарпатье местами 21-24 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.