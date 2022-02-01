RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Якою буде погода в Україні в останній місяць зими: прогноз Укргідрометцентру

Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура по Україні в лютому 2022 року очікується в межах 0-5 морозу, на півдні Одещини та в Криму до 1 градуса тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму, на решті території країни - в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в лютому середня місячна температура повітря складає 0-5 градусів морозу, на високогір´ї Карпат 6 градусів морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 24-39 градусів морозу, на півдні Одещини, в Криму 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 12-20 градусів тепла, у південній частині, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму 53-89 мм, на високогір´ї 104-108 мм.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у третій декаді грудня в Києві почалася метеорологічна зима. З 20 грудня 2021 року середньодобова температура тримається нижче 0.

Відзначимо, Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року. Документом передбачено збільшення завчасності до шести діб середньострокових прогнозів погоди із справджуваністю 70%.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода