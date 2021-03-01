ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Климатологи подвели итоги холодного и снежного февраля в Киеве

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 11:17
Климатологи подвели итоги холодного и снежного февраля в Киеве Фото: зимав Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория

По данным обсерватории, холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6 градусов, а теплее всего 25 числа, когда максимальная температура поднялась до 13,1 градусов тепла

Осадков на проспекте Науки выпало 62 мм, что составило полторы месячные климатические нормы. Высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

По прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"