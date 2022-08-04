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Какое у России и Украины соотношение сил на Донбассе: ответ эксперта

Новина українською →
Киев, Четверг 04 августа 2022 16:45
Какое у России и Украины соотношение сил на Донбассе: ответ эксперта Фото: россияне имеют численное преимущество на Донбассе (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

На сегодня соотношение сил у России и Украины в Донецкой области может составлять 2-3 к 1. Раньше оно было выше, но противник перебрасывает войска на запорожское направление.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас россияне занимаются переброской войск между фронтами. В частности, в Херсонскую область зашли войска из оккупированных Бердянска и Крыма, а на запорожское направление передвинулись войска с донецкого.

"Они могут проводить такое перемещение войск за счет того, что у них было преимущество в количестве на каждом из направлений. То есть, если в Донецкой области у них было семь-восемь к одному, то сегодня они могут оставить там два-три к одному. Это позволяет перебросить часть войск на другие направления", - подчеркнул Жданов.

В то же время он добавил, что украинская армия пытается уничтожать войска, которые едут из России и Крыма. Об этом свидетельствует недавний удар из HIMARS по российскому эшелону, который вез свежее подкрепление через полуостров.

"Мы их разгромили. А зашли на эти направления те подразделения, которые в Украине уже воюют и имеют потери, они не на 100% укомплектованы. Свежие войска мы пытаемся не допустить", - отметил Жданов.

Напомним, ранее Жданов назвал сценарии возможного наступления России на Харьков.

Кроме того, по его словам, Россия может готовить наступление на Вознесенск и еще в двух направлениях.

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