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Яке у Росії та України співвідношення сил на Донбасі: відповідь експерта

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 16:45
Яке у Росії та України співвідношення сил на Донбасі: відповідь експерта Фото: росіяни мають чисельну перевагу на Донбасі (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

На сьогодні співвідношення сил у Росії та України в Донецькій області може становити 2-3 до 1. Раніше воно було вище, але противник перекидає війська на запорізький напрямок.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зараз росіяни займаються перекиданням військ між фронтами. Зокрема, до Херсонської області зайшли війська з окупованих Бердянська і Криму, а на запорізький напрямок пересунулися війська з донецького.

"Вони можуть проводити таке переміщення військ за рахунок того, що у них була перевага в кількості на кожному з напрямків. Тобто, якщо в Донецькій області у них було сім-вісім до одного, то сьогодні вони можуть залишити там два-три до одного. Це дозволяє перекинути частину військ на інші напрямки", - підкреслив Жданов.

Водночас він додав, що українська армія намагається знищувати війська, які їдуть з Росії та Криму. Про це свідчить недавній удар з HIMARS по російському ешелону, який віз свіже підкріплення через півострів.

"Ми їх розгромили. А зайшли на ці напрямки ті підрозділи, які в Україні вже воюють і мають втрати, вони не на 100% укомплектовані. Свіжі війська ми намагаємося не допустити", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов назвав сценарії можливого наступу Росії на Харків.

Крім того, за його словами, Росія може готувати наступ на Вознесенськ і ще в двох напрямках.

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