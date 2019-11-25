ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали самые популярные мессенджеры

Новости » Экономика     25.11.2019 - 22:30
Украинцы назвали самые популярные мессенджеры
Фото: мессенджеры (pxhere.com)

Вайбер незначительно опережает Фейсбук

В сентябре 2019 года примерно две трети взрослых украинцев (65%) пользовались различными мессенджерами для отправки сообщений. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом самой большой популярностью у жителей Украины пользуются два мессенджера - Viber (56%) и Facebook (41%), за которыми с существенным отрывом по частоте упоминания следуют Telegram (17%), Skype (14%), WhatsApp (12%) и Google Hangouts (7%).

Украинцы назвали самые популярные мессенджеры

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, в марте 2019 года самой популярной социальной сетью в Украине являлся Facebook. За период с мая 2018 года в Украине заметно увеличилось число пользователей таких соцсетей, как Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) и существенно уменьшилось число пользователей таких соцсетей, как Одноклассники (6%) до и ВКонтакте (10%).

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года из четырех основных видов источников массовой информации подавляющее большинство украинцев отдает предпочтение двум - телевидению (54%) и Интернету (38%).

Украинцы увеличили денежные требования к власти Украинцы стали более негативно относиться к действиям Зеленского
Новости Украины опросFacebook
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь