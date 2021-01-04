Каким ФОПам надо использовать кассовые аппараты: разъяснение налоговой

С 1 января 2021 года до 1 января 2022 года освобождаются от обязательного использования регистраторов расчетных операций ФОПы второй - четвертой групп. Это касается ФОПов, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1,320 млн гривен независимо от выбранного вида деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

В то же время обязаны применять регистраторы расчетных операций ФОПы, которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней

Напомним, Верховная рада отсрочила до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Согласно разъяснению налоговой, регистраторы расчетных операций (РРО) не применяются при осуществлении расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания. Это же касается сервисов перевода средств.