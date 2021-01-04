Яким ФОПам потрібно використовувати касові апарати: роз'яснення податкової

Для більшості ФОПів використання РРО перенесли на рік
З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року звільняються від обов’язкового використання реєстраторів розрахункових операцій ФОПи другої - четвертої груп. Це стосується ФОПів, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,320 млн гривень незалежно від обраного виду діяльності.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПС).
Водночас зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій ФОПи, які здійснюють:
Нагадаємо, Верховна рада відстрочила до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.
Згідно з роз’ясненням податкової, реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються при здійсненні розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування. Це ж стосується сервісів переказу коштів.