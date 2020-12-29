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Налоговая разъясненила применение РРО при покупках через Интернет

Киев, Вторник 29 декабря 2020 16:49
Налоговая разъясненила применение РРО при покупках через Интернет
Автор: Александр Белоус

Регистраторы расчетных операций (РРО) не применяются при проведении расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания. Это же касается сервисов перевода средств.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

"Если потребители, используя сеть Интернет, заказывают услуги и расчеты за них осуществляют исключительно с применением электронного платежного средства и платежных систем (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24 и др), такие операции осуществляются без применения РРО предоставителем услуги", - говорится в сообщении.

В ГНС напомнили, что это предусмотрено законом от 1 декабря 2020 года № 1017-IX, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам.

Напомним, Верховная рада отсрочила до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

В марте 2020 года Национальный банк определил список системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине.

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