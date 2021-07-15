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Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей украинских предприятий

Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,71 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2021 года.

По данным опроса, 38,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/доллар до 29,00 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 мая по 2 июня 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Отметим, в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидли среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,15 грн/доллар

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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