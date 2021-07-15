RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників українських підприємств

Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,71 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2021 року.

За даними опитування, 38,5% респондентів вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28,01 грн/долар до 29,00 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 травня по 2 червня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Відзначимо, в I кварталі 2021 року керівники українських підприємств очікували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар

У законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
курс НБУКурс гривніКурс долара