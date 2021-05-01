Каким будет курс доллара и евро в мае: прогноз аналитика

"К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,3-27,9 грн, евро - в диапазоне 34,2-34,9 грн", - отметил он.

Как напомнил аналитик, в апреле гривна продолжила укрепление к доллару, которое длится с конца прошлого года, однако заметно сдала к евро. Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,8852 до 27,7500 грн (-0,5%).

Курс евро за это же время вырос с 32,7233 до 33,6427 грн (+2,8%). Рост европейской валюты к гривне с одновременным снижением доллара связан с укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,1740 до 1,2120 (+3,3%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 1,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,2%.

"В течение месяца динамика валют была неоднозначной. В первой половине месяца курс доллара к гривне рос на воне эскалации военно-политической ситуации на границе Украины с РФ. Однако после заявления об отводе российских войск от границы, гривна достаточно быстро укрепилась к американской валюте", - добавил аналитик Альпари.