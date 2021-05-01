Яким буде курс долара і євро в травні: прогноз аналітика

"До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,3 - 27,9 грн, євро - в діапазоні 34,2 - 34,9 грн", - зазначив він.

Як нагадав аналітик, у квітні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває з кінця минулого року, проте помітно здала до євро. Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,8852 до 27,7500 грн (-0,5%).

Курс євро за цей же час виріс з 32,7233 до 33,6427 грн (+2,8%). Зростання європейської валюти до гривні з одночасним зниженням долара пов'язане зі зміцненням Євро По відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD зросла з 1,1740 до 1,2120 (+3,3%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 1,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 3,2%.

"Протягом місяця динаміка валют була неоднозначною. У першій половині місяця курс долара до гривні зростав на тлі ескалації військово-політичної ситуації на кордоні України з РФ. Однак після заяви про відведення російських військ від кордону, гривня досить швидко зміцнилася до американської валюти", - додав аналітик Альпарі.