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Яким буде курс долара і євро в травні: прогноз аналітика

Автор: Олександр Білоус

У травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро внаслідок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,3 - 27,9 грн, євро - в діапазоні 34,2 - 34,9 грн", - зазначив він.

Як нагадав аналітик, у квітні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває з кінця минулого року, проте помітно здала до євро. Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,8852 до 27,7500 грн (-0,5%).

Курс євро за цей же час виріс з 32,7233 до 33,6427 грн (+2,8%). Зростання європейської валюти до гривні з одночасним зниженням долара пов'язане зі зміцненням Євро По відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD зросла з 1,1740 до 1,2120 (+3,3%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 1,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 3,2%.

"Протягом місяця динаміка валют була неоднозначною. У першій половині місяця курс долара до гривні зростав на тлі ескалації військово-політичної ситуації на кордоні України з РФ. Однак після заяви про відведення російських військ від кордону, гривня досить швидко зміцнилася до американської валюти", - додав аналітик Альпарі.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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