Каким будет формат участия Украины в саммите G20: ответ Зеленского

На сегодня формат участия Украины в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали, который пройдет в ноябре, не определен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

По его словам, до ноября еще много времени, и пока рано о чем-то говорить.

"Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. Поэтому в каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве, что будет происходить на полях войны и на фронте", - отметил Зеленский.