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Каким будет формат участия Украины в саммите G20: ответ Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня формат участия Украины в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали, который пройдет в ноябре, не определен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

По его словам, до ноября еще много времени, и пока рано о чем-то говорить.

"Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. Поэтому в каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве, что будет происходить на полях войны и на фронте", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президент говорили, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет российский президент Владимир Путин.

В Белом доме заявили, что поддерживают присутствие Зеленского на саммите при условии приезда Путина.

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Владимир ЗеленскийСаммит G20