Яким буде формат участі України в саміті G20: відповідь Зеленського

На сьогодні формат участі України в саміті "Великої двадцятки" (G20) на Балі, який пройде в листопаді, не визначено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.
За його словами, до листопада ще багато часу, і поки рано про щось говорити.
"Я сказав, за яких умов ми готові бути. І вдячний за те, що нас запросили, Україну запросили. Тому якому форматі - це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все для мене - від того, що буде відбуватися у нас в державі, що буде відбуватися на полях війни і на фронті", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в Офісі президент говорили, що Зеленський може відвідати саміт G20 в Індонезії, якщо туди приїде російський президент Володимир Путін.
У Білому домі заявили, що підтримують присутність Зеленського на саміті за умови приїзду Путіна.
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