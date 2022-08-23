Каким будет формат участия Украины в саммите G20: ответ Зеленского
На сегодня формат участия Украины в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали, который пройдет в ноябре, не определен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
По его словам, до ноября еще много времени, и пока рано о чем-то говорить.
"Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. Поэтому в каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве, что будет происходить на полях войны и на фронте", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее в Офисе президент говорили, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет российский президент Владимир Путин.
В Белом доме заявили, что поддерживают присутствие Зеленского на саммите при условии приезда Путина.
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