Яким буде формат участі України в саміті G20: відповідь Зеленського

На сьогодні формат участі України в саміті "Великої двадцятки" (G20) на Балі, який пройде в листопаді, не визначено.

За його словами, до листопада ще багато часу, і поки рано про щось говорити.

"Я сказав, за яких умов ми готові бути. І вдячний за те, що нас запросили, Україну запросили. Тому якому форматі - це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все для мене - від того, що буде відбуватися у нас в державі, що буде відбуватися на полях війни і на фронті", - зазначив Зеленський.