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При каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа: объяснения от Минздрава

Фото: при каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Скорая" продолжает работать круглосуточно, даже во время комендантского часа. Однако, есть определенные условия при которых разрешается обращаться за помощью в это время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МОЗ.

Как вызвать скорую во время комендантского часа:

  • в первую очередь, необходимо позвонить по номеру 103;

  • обращаться за помощью нужно только тогда, когда что-то угрожает жизни и здоровью человека, а также за исключениями, которые могут привести к резкому ухудшению состояния.

Во время разговора с диспетчером, последний будет принимать решение относительно дальнейших действий:

  • если есть соответствующие основания - направляет бригаду к пациенту;
  • если есть оснований нет - предоставляет консультацию по телефону.

"Решение о госпитализации принимается лично врачом бригады скорой на основе симптомокомплекса конкретного пациента", - добавляет пресс-служба Минздрава.

Напомним, РБК-Украина также описывало порядок действий при угрозе обвала здания.

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УкраинаМинистерство здравоохранения Украины