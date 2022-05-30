При каких условиях можно вызвать скорую во время комендантского часа: объяснения от Минздрава

"Скорая" продолжает работать круглосуточно, даже во время комендантского часа. Однако, есть определенные условия при которых разрешается обращаться за помощью в это время.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МОЗ.
в первую очередь, необходимо позвонить по номеру 103;
Во время разговора с диспетчером, последний будет принимать решение относительно дальнейших действий:
"Решение о госпитализации принимается лично врачом бригады скорой на основе симптомокомплекса конкретного пациента", - добавляет пресс-служба Минздрава.
Напомним, РБК-Украина также описывало порядок действий при угрозе обвала здания.
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