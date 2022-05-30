За яких умов можна викликати швидку під час комендантської години: пояснення від МОЗ

“Швидка” продовжує працювати цілодобово, навіть під час комендантської години. Однак, є певні умови за яких дозволяється звертатися за допомогою у цей час.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.
Як викликати швидку під час комендантської години:
Під час розмови з диспетчером, останній прийматиме рішення щодо подальших дій:
"Рішення щодо госпіталізації ухвалюється особисто лікарем бригади швидкої на основі симптомокомплексу конкретного пацієнта", - додає пресслужба МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна також описувало порядок дій при загрозі обвалу будівлі.
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