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За яких умов можна викликати швидку під час комендантської години: пояснення від МОЗ

Фото: за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

“Швидка” продовжує працювати цілодобово, навіть під час комендантської години. Однак, є певні умови за яких дозволяється звертатися за допомогою у цей час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

Як викликати швидку під час комендантської години:

  • в першу чергу, необхідно зателефонувати за номером 103;
  • звертатися по допомогу потрібно лише тоді, коли щось загрожує життю й здоров'я людини, а також за винятків, які можуть призвести до різкого погіршення стану.

Під час розмови з диспетчером, останній прийматиме рішення щодо подальших дій:

  • якщо є відповідні підстави - направляє бригаду до пацієнта;
  • якщо є підстав немає - надає консультацію по телефону.

"Рішення щодо госпіталізації ухвалюється особисто лікарем бригади швидкої на основі симптомокомплексу конкретного пацієнта", - додає пресслужба МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна також описувало порядок дій при загрозі обвалу будівлі.

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