Які Xiaomi оновляться до Android 13: список

Компанія Google вже анонсувала Android 13. Стабільна версія операційної системи з'явиться вже не раніше літа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina .

Перед тим, як мобільні виробники отримають нове оновлення, їм слід провести всі необхідні тести й виправити знайдені помилки.

Втім, зазвичай Xiaomi рідко поспішає оновити свої пристрої до останньої версії Android. Поки що не було офіційної інформації стосовно того, які ж смартфони все ж будуть сумісні з ОС, проте список був складений на основі інформації, яку вдалося отримати з джерел всередині самої компанії, а також розробників MIUI.

Які Xiaomi отримають оновлення:

Mi 10S;

Mi 11/Pro/Ultra;

Mi 11i/11X/11X Pro;

Xiaomi 11X/HyperCharge;

Xiaomi 11T/Pro;

Xiaomi 12 / Pro/Lite;

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;

Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 PRO;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi CIVI;

Xiaomi Pad 5 Series.

Які Redmi отримають оновлення:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;

Redmi Note 10T/10 5G;

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;

Redmi Note 11T/11 5G/4G;

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite.

Які POCO отримають оновлення: