Які Xiaomi оновляться до Android 13: список
Компанія Google вже анонсувала Android 13. Стабільна версія операційної системи з'явиться вже не раніше літа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
Перед тим, як мобільні виробники отримають нове оновлення, їм слід провести всі необхідні тести й виправити знайдені помилки.
Втім, зазвичай Xiaomi рідко поспішає оновити свої пристрої до останньої версії Android. Поки що не було офіційної інформації стосовно того, які ж смартфони все ж будуть сумісні з ОС, проте список був складений на основі інформації, яку вдалося отримати з джерел всередині самої компанії, а також розробників MIUI.
Які Xiaomi отримають оновлення:
- Mi 10S;
- Mi 11/Pro/Ultra;
- Mi 11i/11X/11X Pro;
- Xiaomi 11X/HyperCharge;
- Xiaomi 11T/Pro;
- Xiaomi 12 / Pro/Lite;
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;
- Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 PRO;
- Xiaomi MIX FOLD;
- Xiaomi CIVI;
- Xiaomi Pad 5 Series.
Які Redmi отримають оновлення:
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;
- Redmi Note 10T/10 5G;
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;
- Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;
- Redmi Note 11T/11 5G/4G;
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite.
Які POCO отримають оновлення:
- POCO F3/GT;
- POCO X3 GT / X3 Pro;
- POCO F4/Pro/GT;
- POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G;
- POCO C4.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як на краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мінікомп'ютер вагою до 250 грам.
Тим часом розробнику вдалося встановити Windows 11 на Android 13.