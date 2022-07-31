На какие выплаты может рассчитывать военный во время лечения: разъяснение Минобороны

Так, государство гарантирует нашим раненым воинам бесплатное лечение по современным стандартам и реабилитацию в отечественных специализированных центрах или, при необходимости, за границей.

По данным информационного агентства Министерства обороны Украины "Армия Inform", выплата денежного довольствия по последним занимаемым должностям осуществляется за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения связи с болезнью (отпуск по состоянию здоровья), но не более четырех месяцев со дня выбытия из воинской части (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины, более длительных сроков пребывания на лечении).

Причем денежное довольствие после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии) и решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях.

В период действия военного положения, военнослужащим, получившим ранения (контузии, травмы, увечья), связанные с защитой Родины, осуществляется выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч грн за все время непрерывного пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в частности, зарубежных), за время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое и пребывания в отпуске в связи с болезнью после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.