Как в Украине насчитывается зарплата военнослужащим: детальное разъяснение от Минобороны

В Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, принимает ли он участие в боевых действиях или нет. Отдельно - о выплатах бойцам, которые оказались в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение министра обороны Алексея Резникова, опубликованное на сайте Кабмина.

"Денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть - это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть - это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения", - рассказал он.

Как начисляется дополнительное вознаграждение?

По словам Резникова, это дополнительное вознаграждение начисляется исходя из следующих соображений.

"Для тех военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1 тыс. грн в день. Для тех воинов, участвующих в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. гривен в месяц. Или примерно 3 тыс. грн в день", - объясняет министр.

Расчет зарплаты военнослужащего: конкретный пример

Для большего понимания он привел следующий пример. Если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях в Харьковской области или на Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:

ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием; около 15 тыс. грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения; и около 50 тыс. грн. за непосредственное участие в боевых действиях.

То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78-79 тыс. грн минус отчисления.

Как формируются и происходят выплаты?

Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые издаются военным командованием различных структур сил обороны.

"Если речь идет о ВСУ, воинская часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного обеспечения. Министерство обороны на основании этой заявки перечисляет воинской части деньги. После чего воинская часть относит средства непосредственно военнослужащему", - добавляет Резников.

Важные моменты

Министр также объяснил некоторые важные моменты, связанные именно с выплатой зарплаты.

А именно:

для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счет в любом украинском банке;

выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий;

выплата делится на две части: в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами. Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения за военное положение и боевые.

"Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячного денежного обеспечения известен. Он почти одинаков каждый месяц. А размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов. Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Это следует понимать", - подчеркивает Резников.

При этом, по словам министра, размер зарплаты может отличаться даже у военных, служащих в одной бригаде.

"Отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов", - объясняет Резников.

К кому обращаться по поводу решения проблемных вопросов?

Если у военнослужащего возникают вопросы по денежному обеспечению, в первую очередь следует обратиться к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом. При необходимости можно также обратиться в финансовую службу части.

"Если по вашему мнению вопрос не решился, вы можете позвонить по горячей линии Департамента финансов Министерства обороны", - советует министр.

Как происходит выплата зарплаты военнослужащим, находящимся в плену?

"Особенно хочу обратить внимание на выплату нашим воинам, оказавшимся в плену. Денежное обеспечение, которое они должны получать, выплачивается членам семьи по их обращению", - говорит министр.

При этом, как отмечает Резников, начало выплат семьям может несколько задерживаться.

"Ведь для того, чтобы начать эти выплаты, должен быть издан соответствующий приказ о служебном положении военнослужащего. Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, скажем, увидеть его на видео. Надо в определенном порядке зафиксировать этот факт. Чтобы в дальнейшем все работало как часы. Финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных. В случае необходимости я прошу обращаться в Министерство, мы все вопросы решим", - уверяет глава министерства обороны.

Цифры

В мае за апрель Министерство обороны перечислило военнослужащим Вооруженных Сил Украины денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение суммарно на 51,5 млрд грн.

В июне Министерство обороны готовится выплатить около 64,5 млрд. грн. В 2021 году примерно такую сумму заплатили за год.