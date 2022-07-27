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Украинцы получат выплаты за высшие ордена: названы размеры

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 16:28
Украинцы получат выплаты за высшие ордена: названы размеры Фото: украинцы получат выплаты за высшие ордена (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Верховная рада Украины проголосовала новые выплаты гражданам, получившим звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.

Итак, установлены выплаты:

  • в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
  • в размере 2-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные кавалеры);
  • в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, – кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные 2 кавалеры);
  • в размерах от 3-х до 1-й (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”, рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные кавалеры) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).

Напомним, Верховная рада приняла законопроект, который запрещает коллекторам взыскивать долги из бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев.

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