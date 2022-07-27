Украинцы получат выплаты за высшие ордена: названы размеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко .

Напомним, Верховная рада приняла законопроект, который запрещает коллекторам взыскивать долги из бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев.

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