Украинцы получат выплаты за высшие ордена: названы размеры
Фото: украинцы получат выплаты за высшие ордена (Getty Images)
Верховная рада Украины проголосовала новые выплаты гражданам, получившим звание Герой Украины и орден Богдана Хмельницкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.
Итак, установлены выплаты:
- в размере 3-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
- в размере 2-х минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные кавалеры);
- в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, – кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные 2 кавалеры);
- в размерах от 3-х до 1-й (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”, рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные кавалеры) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).
Напомним, Верховная рада приняла законопроект, который запрещает коллекторам взыскивать долги из бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев.
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