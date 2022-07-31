На які виплати може розраховувати військовий під час лікування: роз’яснення Міноборони

Так, держава гарантує нашим пораненим воїнам безкоштовне лікування за сучасними стандартами та реабілітацію у вітчизняних спеціалізованих центрах або, за потреби, закордоном.

За даними інформаційного агентства Міністерства оборони України "Армія Inform", виплата грошового забезпечення за останніми займаними посадами здійснюється за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (відпустці за станом здоров’я), але не більше ніж чотири місяці з дня вибуття з військової частини (крім випадків, передбачених чинним законодавством України, більш тривалих строків перебування на лікуванні).

При чому грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії) та рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах.

В період дії воєнного стану, військовослужбовцям, які дістали поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язані із захистом Батьківщини, здійснюється виплата додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч грн за весь час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема, закордонних), за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого та перебування у відпустці у зв’язку з хворобою після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.