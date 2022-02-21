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На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 06:30
На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики Фото: субсидии предоставляются на определенный законом перечень услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Законом "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии. Время от времени этот перечень меняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Действующий перечень услуг

Сейчас с помощью жилищных субсидий из бюджетных средств возмещают расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:

1) взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также следующих жилищно-коммунальных услуг:

  • - жилищной услуги - услуги по управлению многоквартирным домом;
  • - коммунальных услуг - услуг по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставка тепловой энергии, снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, обращения с бытовыми отходами;

2) взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также затрат на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилищный) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

3) на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Особенности субсидий на топливо

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Напомним, Министерство социальной политики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.

Согласно закону о государственном бюджете на 2022 год, расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планировалось потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

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