На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики

Законом "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии. Время от времени этот перечень меняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Действующий перечень услуг

Сейчас с помощью жилищных субсидий из бюджетных средств возмещают расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:

1) взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также следующих жилищно-коммунальных услуг:

- жилищной услуги - услуги по управлению многоквартирным домом;

- коммунальных услуг - услуг по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставка тепловой энергии, снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, обращения с бытовыми отходами;

2) взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также затрат на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилищный) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

3) на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Особенности субсидий на топливо

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.