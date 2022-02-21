На які послуги надається житлова субсидія: роз'яснення Мінсоцполітики
Законом "Про житлово-комунальні послуги" визначено перелік послуг, на які надаються житлові субсидії. Час від часу цей перелік зазнає змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Чинний перелік послуг
Наразі у вигляді житлових субсидій з бюджетних коштів відшкодовують витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а саме:
1) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також наступних житлово-комунальних послуг:
- - житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком;
- - комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;
2) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;
3) на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Особливості субсидій на паливо
Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики профінансувало виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям. Кошти виділені за лютий 2022 року.
Відповідно до закону про державний бюджет на 2022 рік, витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг передбачено на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планувалося витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).