На які послуги надається житлова субсидія: роз'яснення Мінсоцполітики

Законом "Про житлово-комунальні послуги" визначено перелік послуг, на які надаються житлові субсидії. Час від часу цей перелік зазнає змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Чинний перелік послуг

Наразі у вигляді житлових субсидій з бюджетних коштів відшкодовують витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а саме:

1) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також наступних житлово-комунальних послуг:

- житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком;

- комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

2) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

3) на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Особливості субсидій на паливо

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.