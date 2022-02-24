Какие Telegram-каналы распространяют фейковые новости про Украину

Каналы в Telegram распространяют фейковую информацию о войне, которую Россия начала против Украины. Соответствующим списком Telegram-каналов поделилась Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГССИ.
Каналы, опубликованные ГССИ, активно распространяют дезинформацию и принимают участие в компаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Ознакомиться с перечнем Telegram-каналов, которые публикуют фейковые новости, можно ниже.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в работе Telegram произошел сбой.
Также РБК-Украина писало, что на Украину совершили новую кибератаку.