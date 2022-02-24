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Які Telegram-канали поширюють фейкові новини про Україну

Автор: Сергій Сурепін

Канали в Telegram поширюють фейкову інформацію про війну, яку Росія почала проти України. Відповідним списком Telegram-каналів поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ГССИ.

Канали, опубліковані ДССІ, активно поширюють дезінформацію і беруть участь у компаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ознайомитися з переліком Telegram-каналів, які публікують фейкові новини, можна нижче.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у роботі Telegram стався збій.

Також РБК-Україна писало, що на Україну здійснили нову кібератаку.

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