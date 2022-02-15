Какие страны больше всего зависимы от смартфонов,- исследование

Исследование проводили ученые Университета Макгилла в Канаде. Согласно их данным, в первую тройку зависимых от смартфонов стран входят: Китай, Саудовская Аравия и Малайзия. Тем временем Германия занимает самое последнее место.

В исследовании брали участие почти 35 тысяч людей со средним возрастом 28,8 лет. 60% участников были женщинами.

Как отмечают ученые, возможным обьяснением таких результатов являются социальные нормы и культурные ожидания в разных странах. Также влияет и инфраструктура. В некоторых странах пассажиры метро предпочитают читать газеты, в то время как в Китае, благодаря 5G, большинство продолжает использовать мобильные телефоны из-за наличия связи.

В список зависимых от интернета стран попали: