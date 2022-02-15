Кино-сервис США будет отслеживать взгляд , чтобы подтвердить просмотр рекламы
Кино-сервис MoviePass будет отслеживать взгляд пользователей во время просмотра рекламы. Таким образом они смогут зарабатывать виртуальную валюту, которую можно потратить на фильмы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vice.
Компания провела первую презентацию после банкротства, обьявив о новой системе "заработай, пока пользуешься".
Как отмечает глава сервиса Стейси Спайкс, теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту во время просмотра рекламы. Ее можно будет использовать во время покупки билетов в кино. Главное условие - посмотреть рекламу не откладывая при этом телефон и, в целом, не отвлекаясь от нее.
MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживать направление взгляда. Когда пользователь будет отвлекаться - видеоролик прекратит проигрываться.
"Когда я смотрю на рекламу, она воспроизводится. Но если я останавливаюсь и не обращаю на это внимания, контент фактически приостанавливается. У нас была ранняя версия приложения, люди просто клали смартфон, не обращая на рекламу никакого внимания. Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы", - отметил Спайкс.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сервисы YouTube и TikTok передают личные данные пользователей третьим сторонам.