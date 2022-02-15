ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кино-сервис США будет отслеживать взгляд , чтобы подтвердить просмотр рекламы

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 12:56
Кино-сервис США будет отслеживать взгляд , чтобы подтвердить просмотр рекламы Фото: кино-сервис США будет отслеживать взгляд , чтобы подтвердить просмотр рекламы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кино-сервис MoviePass будет отслеживать взгляд пользователей во время просмотра рекламы. Таким образом они смогут зарабатывать виртуальную валюту, которую можно потратить на фильмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vice.

Компания провела первую презентацию после банкротства, обьявив о новой системе "заработай, пока пользуешься".

Как отмечает глава сервиса Стейси Спайкс, теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту во время просмотра рекламы. Ее можно будет использовать во время покупки билетов в кино. Главное условие - посмотреть рекламу не откладывая при этом телефон и, в целом, не отвлекаясь от нее.

MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживать направление взгляда. Когда пользователь будет отвлекаться - видеоролик прекратит проигрываться.

"Когда я смотрю на рекламу, она воспроизводится. Но если я останавливаюсь и не обращаю на это внимания, контент фактически приостанавливается. У нас была ранняя версия приложения, люди просто клали смартфон, не обращая на рекламу никакого внимания. Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы", - отметил Спайкс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сервисы YouTube и TikTok передают личные данные пользователей третьим сторонам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится