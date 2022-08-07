Какие самолеты нужны для деоккупации территорий: объяснение военных

"Скажу просто: нам самолеты надо уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо. Которое мы сегодня, в конце концов, и держим: уже третий месяц российская авиация не залетает (на контролируемую территорию - ред.)", - сказал он.

Однако Игнат подчеркнул, что для деоккупации территорий и контроля над небом Украине нужны истребители, которые помогли бы в борьбе и в воздухе, и на земле.

Спикер объяснил, что украинским военным западным оружием необходимо уничтожать противовоздушную оборону врага.

"Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы бы могли понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий", - добавил Игнат.