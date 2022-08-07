Які літаки потрібні для деокупації територій: пояснення військових

"Скажу просто: нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Нам потрібно закрити українське небо. Яке ми сьогодні, зрештою, і тримаємо: вже третій місяць російська авіація не залітає (на контрольовану територію - ред.)", - сказав він.

Проте Ігнат наголосив, що для деокупації територій та контролю над небом Україні потрібні винищувачі, які допомогли б у боротьбі і в повітрі, і на землі.

Речник пояснив, що українським військовим західною зброєю необхідно знищувати протиповітряну оборону ворога.

"Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО, і вже далі допомогти авіаційною підтримкою в просуванні наших військ та звільненні наших територій", - додав Ігнат.