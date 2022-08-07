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Які літаки потрібні для деокупації територій: пояснення військових

Фото: ЗСУ потрібні багатоцільові винищувачі для деокупації територій (facebook.com kpszsu)
Автор: Наталія Юрченко

Українським пілотам потрібні сучасні багатоцільові винищувачі. Завдяки такій авіації та далекобійній артилерії ЗСУ зможуть оперативніше звільнити окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Скажу просто: нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Нам потрібно закрити українське небо. Яке ми сьогодні, зрештою, і тримаємо: вже третій місяць російська авіація не залітає (на контрольовану територію - ред.)", - сказав він.

Проте Ігнат наголосив, що для деокупації територій та контролю над небом Україні потрібні винищувачі, які допомогли б у боротьбі і в повітрі, і на землі.

Речник пояснив, що українським військовим західною зброєю необхідно знищувати протиповітряну оборону ворога.

"Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО, і вже далі допомогти авіаційною підтримкою в просуванні наших військ та звільненні наших територій", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили пояснили, що ППО не зможе захистити від обстрілів реактивною артилерією, а лише від ракетних ударів.

Крім того, військові також розповіли, які російські ракети збивати найважче.

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