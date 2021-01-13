Какие проблемы могут возникнуть с COVID-паспортами. Что говорят эксперты

Возможное введение так называемых COVID-паспортов, подтверждающих вакцинацию, в Украине может столкнуться с проблемами. В том числе потому, что такой документ будет нужен тем, кто выезжает за границу, но, как правило, они не входят в группы риска и не будут получать вакцину в числе первых.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам".

В комментарии РБК-Украина глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин рассказал, что поддерживает идею внедрения вакцинальных паспортов. Он считает, что в будущем от украинцев будут требовать такой документ при въезде в другие страны.

"Не понаслышке знаю, что, въезжая в другие страны с результатом теста на ПЦР, Украине уже не доверяют. Потому что огромное количество поддельных справок, потому что вспыхивают скандалы с подпольным вакцинированием. Хочу отметить, что подпольную вакцинацию невозможно будет внести в официальный вакцинальный паспорт", - заявил эксперт.

В то же время руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк уверен, что к запуску глобальной системы "ковидных" паспортов нужно готовиться заранее. По его мнению, в противном случае украинцы окажутся в ситуации, когда будут очень ограничены в возможности путешествовать.

"Потому что люди, которые, как правило, выезжают за границу по работе или для отдыха - не находятся в группах риска, определенных в нашем плане вакцинации. По состоянию на сейчас выглядит так, что очень хорошо, если для них вакцинация станет доступной в 2021 году, скорее всего еще позже. Поэтому, наверное, будет альтернатива вакцинироваться частным образом", - добавил он.

Напомним, ранее пограничники разъяснили, нужен ли украинцам сертификат вакцинации от COVID для выезда за рубеж.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, чего ждать украинцам в вопросе COVID-паспортов.