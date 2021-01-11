Мир постепенно внедряет COVID-паспорта. Чего ждать украинцам

Фото: вакцина (РБК-Украина)

За последние дни несколько стран заявили о введении так называемых COVID-паспортов, которые подтверждают, что человек вакцинирован от этой болезни. Данное нововведение должно упростить, в том числе, пересечение границ в условиях пандемии. О том, когда в Украине могут появиться такие паспорта, в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Хочу подчеркнуть, что вопросы использования международных свидетельств о проведении вакцинации это не что-то новое. Эта норма прописана в Международных медико-санитарных правилах - официальном документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который был принят пятьдесят восьмой ассамблеей ВОЗ 23 мая 2005. Этот документ регламентирует действия государств-членов ВОЗ в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

В частности, в приложении №6 к Международным медико-санитарным правилам четко выписаны нормы, как и кем выдается свидетельство о проведении вакцинации, а также установлен образец такого свидетельства. До пандемии COVID-19 больше и чаще всего этот сертификат выдавали при вакцинации против желтой лихорадки.

Что происходит во время пандемии COVID-19? Большинство стран воспользовались правом, которое предусмотрено статьей 31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные медико-санитарные требования для пересечения границы. Украина также не осталась в стороне, в частности мы ввели обязательное наличие полиса медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, 14-дневную изоляцию или отрицательный ПЦР-тест.

После появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать и международное свидетельство о проведении вакцинации против этой болезни, которое будет заменять предыдущие требования (самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест). В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей.

Подчеркиваю, что Международные медико-санитарные правила позволяют выдавать свидетельство о проведении вакцинации только в том случае, когда используется вакцина, которая разрешена к использованию Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому никаких "спутников".

И еще один момент, не нужно подменять понятия международного свидетельства о проведении вакцинации и иммунном паспорте. Еще в апреле 2020 ВОЗ предостерегла от использования "паспортов иммунитета", отметив, что пока недостаточно доказательств об эффективности иммунитета чтобы гарантировать точность такого "паспорта". Эта позиция ВОЗ в настоящее время не изменилась.

Виктор Ляшко, для РБК-Украина