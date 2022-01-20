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Какие документы должны сохранять ФОПы при использовании кассовых аппаратов: разъяснение ГНС

Автор: Александр Белоус

С 1 января 2022 года ФОП - плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп обязаны применять РРО и/или программные РРО при осуществлении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода. Государственная налоговая служба дала разъяснения относительно того, какие нужно хранить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГНС в г. Киеве.

Какие нужно хранить документы

По данным ГНС, субъекты хозяйствования, которые используют РРО для расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, обязаны, в частности:

  • в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг) фискальные отчетные чеки в случае расчетных операций;
  • создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО (кроме автоматов по продаже товаров (услуг) в течение трех лет;
  • создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством;
  • хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии.

Кому не нужно применять кассовые аппараты

В то же время ФОПы - плательщики единого налога первой группы которые проводят исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или проводят хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, не используют труд наемных лиц, с 1 января 2022 года не применяют РРО/программные РРО.

Напомним, согласно Налогового кодекса Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины 17 декабря провалила перенос обязательного введение кассовых аппаратов для ФОПов(физических лиц-предпринимателей) еще на один год.

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