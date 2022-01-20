Які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів: роз'яснення ДПС

З 1 січня 2022 року ФОП - платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати РРО та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Державна податкова служба дала роз'яснення щодо того, які потрібно зберігати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДПС у м. Києві.

Які потрібно зберігати документи

За даними ДПС, суб’єкти господарювання, які використовують РРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані, зокрема:

у кінці робочого дня (зміни) створювати у паперовій та/або електронній формі (крім автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання на РРО (крім автоматів з продажу товарів (послуг)) протягом трьох років;

створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства;

зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії.

Кому не потрібно застосовувати касові апарати

Водночас ФОП - платники єдиного податку першої групи які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовують працю найманих осіб, з 1 січня 2022 року не застосовують РРО/програмні РРО.