Какие "Байрактары" будут выпускать в Украине: ответ СЕО компании

​На заводе в Украине планируется создавать не только массовый Bayraktar TB2 и стратегический беспилотник Bayraktar Akıncı, но и новую модель беспилотного истребителя — Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем.

"Также мы планируем развивать на этом предприятии нашу научно-исследовательскую деятельность, и конечно большая часть персонала, занятого этими разработками, также будет из Украины", - отметил глава компании.

По его словам, БПЛА будут выпускаться с опорой на украинские технологии, в том числе оснащенные двигателями украинской разработки.