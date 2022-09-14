UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие "Байрактары" будут выпускать в Украине: ответ СЕО компании

Фото: стало известно, какие "Байрактары" будут выпускать в Украине (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

На новом украинском заводе компании Baykar будут производиться три модели беспилотников. Также рядом с предприятием будет создано конструкторского бюро.

Об этом заявил СЕО Baykar Халук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

​На заводе в Украине планируется создавать не только массовый Bayraktar TB2 и стратегический беспилотник Bayraktar Akıncı, но и новую модель беспилотного истребителя — Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем.

"Также мы планируем развивать на этом предприятии нашу научно-исследовательскую деятельность, и конечно большая часть персонала, занятого этими разработками, также будет из Украины", - отметил глава компании.

По его словам, БПЛА будут выпускаться с опорой на украинские технологии, в том числе оснащенные двигателями украинской разработки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине намерены построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.

Кроме того, в сети показали, как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине. Общая площадь центра в Украине составит более 30 тысяч квадратных метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БайрактарТурция