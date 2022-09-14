Які "Байрактари" випускатимуть в Україні: відповідь СЕО компанії

​На заводі в Україні планується створювати не тільки масовий Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник Bayraktar Akıncı, але і нову модель безпілотного винищувача — Bayraktar Kizilelma з реактивним двигуном.

"Також ми плануємо розвивати на цьому підприємстві нашу науково-дослідну діяльність, і звичайно велика частина персоналу, зайнятого цими розробками, також буде з України", - зазначив глава компанії.

За його словами, БПЛА будуть випускатися з опорою на українські технології, в тому числі оснащені двигунами української розробки.