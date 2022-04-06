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"Як Захід бачить фінал війни?". Подоляк просить прискорити постачання зброї та введення ембарго

Новость на русском →
Київ, Середа 06 квітня 2022 17:14
"Як Захід бачить фінал війни?". Подоляк просить прискорити постачання зброї та введення ембарго Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

У президента України Володимира Зеленського просять Захід прискорити постачання важких озброєнь і введення ембарго на російські енергоресурси. Інакше в Офісі президента не бачать причин для того, щоб російські війська перестали руйнувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Якщо не надавати Україні необхідну зброю (важка артилерія і ППО) і якщо не вводити завтра реальні санкції (пряме/непряме енергетичне ембарго), то як наші західні партнери бачать фінал війни? Чому росіяни повинні будуть перестати вбивати і руйнувати Україну?",- зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за даними американського каналу CNN, Євросоюз працює над новими санкціями проти Росії "дуже швидко", але є складнощі.

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