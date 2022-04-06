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ЕС работает над новыми санкциями против РФ "очень быстро", но есть сложности, - CNN

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Брюссель, Среда 06 апреля 2022 16:54
ЕС работает над новыми санкциями против РФ "очень быстро", но есть сложности, - CNN Фото: Европейский союз согласовывает новые санкции против РФ "очень быстро" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня в Брюсселе встречаются послы стран ЕС, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии о новых санкциях против России. Дипломаты намерены одобрить пакет ограничений "очень быстро", но есть ряд технических вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника телеканала в ЕС, есть договоренность принять пакет новых санкций против России очень быстро. Однако, отметил он, есть много технических вопросов, "поскольку это очень плотный пакет".

Собеседник издания также сообщил, что послы весь день будут работать с государствами-членами. Ожидается, что завтра они снова встретятся и рассмотрят некоторые корректировки с целью скорейшего достижения соглашения.

Напомним, накануне в ЕС раскрыли детали пятого пакета санкций против страны-оккупанта.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может ввести новый пакет санкций против России в ближайшие два дня.

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