ЕС работает над новыми санкциями против РФ "очень быстро", но есть сложности, - CNN

Сегодня в Брюсселе встречаются послы стран ЕС, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии о новых санкциях против России. Дипломаты намерены одобрить пакет ограничений "очень быстро", но есть ряд технических вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.